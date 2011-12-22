Суд за відсутності Тимошенко продовжує розгляд її скарги

Колегія суддів Апеляційного суду Києва за відсутності екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО продовжує розгляд її скарги на вирок у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, скаргу розглядають три судді – Олена СІТАЙЛО, Тетяна ФРИЧ, Ольга ЮРДИГА.

Судове засідання з невідомих причин розпочалося на 26 хвилин пізніше, ніж було призначено.

"Для забезпечення відкритості судового засідання здійснюється технічний запис за допомогою системи "Феміда", а також здійснюється відеотрансляція до зали, в якій перебувають журналісти", - оголосила головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО.

Будівлю Апеляційного суду Києва традиційно пікетують прихильники Ю.ТИМОШЕНКО. Учасники акції тримають прапори партії "Батьківщина" та плакати з написами "Юлі – волю!".

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва 13 грудня почав розглядати по суті скаргу Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокатів на вирок, винесений 11 жовтня Печерським районним судом Києва у газовій справі про позбавлення екс-прем`єра волі строком на 7 років та виплату компенсації збитків, завданих внаслідок реалізації газових угод у 2009 році НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,5 млрд. грн.