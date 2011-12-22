Маршрутка врізалася в дерево: 15 пасажирів і водій - у лікарні

У Макіївці Донецької області в результаті дорожньо-транспортної події травмовані водій і 15 пасажирів мікроавтобуса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Донецької області, вчора близько 16.30 водій мікроавтобуса «Газель», за попередніми даними, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і здійснив наїзд на дерево.

В результаті ДТП 52-річний водій і 15 пасажирів одержали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні.