Маршрутка врізалася в дерево: 15 пасажирів і водій - у лікарні

13:14, 22 грудня 2011
Політика
1108 0

ДТП у Макіївці

У Макіївці Донецької області в результаті дорожньо-транспортної події травмовані водій і 15 пасажирів мікроавтобуса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Донецької області, вчора близько 16.30 водій мікроавтобуса «Газель», за попередніми даними, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини і здійснив наїзд на дерево.

В результаті ДТП 52-річний водій і 15 пасажирів одержали тілесні ушкодження і були доставлені до лікарні.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter