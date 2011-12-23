У Харкові чорнобильці пікетують міліцію - там тривають допити

У Харкові представники чорнобильських організацій пікетують приміщення слідчого управління міліції, де сьогодні продовжуються допити ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомив УНІАН заступник голови Орджонікідзевської районної у Харкові організації «Союз Чорнобиль України» Валерій БЕЛЯКОВ, в акції беруть участь близько 40 чорнобильців. За його словами, чорнобильці «вимагають припинення поліцейського терору стосовно захисників Вітчизни та всієї Європи».

В.БЕЛЯКОВ зауважив, що харківські чорнобильці виголосили заяву, у якій засудили дії голови обласної організації «Союз Чорнобиль України» Анатолія ВИННИКА і висловили подяку депутатам облради від «БЮТ-Батьківщини», які на вчорашній сесії підтримали ліквідаторів.

Голова Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля Володимир ПРОСКУРІН телефоном повідомив, що сьогодні до слідчого управління було викликано як свідка у справі про підробку документів «рядового чорнобильця, а не одного з лідерів, як це було раніше».

«Цей чоловік, наскільки я знаю, у 1993 році втратив посвідчення чорнобильця. Йому видали нове, і в матеріалах його справи зберігається дві ксерокопії – першого і другого посвідчення. Це й викликало підозру», - пояснив В.ПРОСКУРІН.

Він підкреслив, що справи, за якими «на допити тягають чорнобильців», порушено незаконно. «Кримінальні справи порушують за фактом підробки та фальсифікації документів. Але самого факту підробки та фальсифікації немає. Саме тому справи порушені незаконно», - наголосив він.

В.ПРОСКУРІН підкреслив, що харківські чорнобильці «готові прийняти підтримку будь-якої політичної сили та окремих громадян, яким не байдужа доля чорнобильців».