Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не уявляє свого життя без спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі під час вшановування видатних українських спортсменів і тренерів.

«Я собі не уявляю життя без спорту. Не хочеться вранці, а встаєш і їдеш у басейн», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що щодня вранці пропливає один кілометр, і це дає йому змогу вже з восьмої ранку і впродовж усього дня активно працювати.

Прем`єр-міністр наголосив, що Україна є великою спортивною державою, українці завоювали безліч медалей на різних спортивних змаганнях.