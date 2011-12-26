Янукович-молодший став членом президії ФАУ, Червоненко залишив зал

Син президента України Віктор Янукович-молодший став членом президії Автомобільної федерації України. Рішення затвердили 25 грудня 2011 року у Києві на звітно-виборчій конференції Автомобільної федерації України, повідомив сайт rally.in.ua.

На конференції були присутні делегати, обрані на конференціях місцевих осередків ФАУ, а також незалежні спостерігачі. Всі рішення ставилися на голосування і приймалися конференцією у легітимному порядку.

Вислухавши доповіді президії, комісії автомобільного спорту, дирекції ФАУ та ревізійної комісії, було вирішено визнати роботу президента і президії за звітний період незадовільною.

Після цього конференція перейшла до питання обрання нового президента ФАУ. Незважаючи на те, що один із кандидатів, Євген Червоненко, залишив конференцію, його кандидатура також була поставлена ​​на голосування. Більшістю голосів новим президентом ФАУ було обрано Богдана Новицького.

З питання обрання президії ФАУ делегати більшістю голосів ухвалили рішення про те, що до складу президії мають входити сім осіб. Підсумковий складу президії ФАУ виглядає таким чином: Олексій Бесєдін, Валерій Горбань, Богдан Новицький (президент ФАУ), Сергій Осадчий, Олександр Салюк, Руслан Циплаков, Віктор Янукович.

ZN.UA