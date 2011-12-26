Власенко пояснив, чому суд США не розпочав розгляд позову Тимошенко

Американський суд не може розпочати розгляд позову екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до компанії «РосУкрЕнерго» та її співзасновника Дмитра ФІРТАША через неможливість вручення йому відповідної повістки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив захисник екс-прем’єра Сергій ВЛАСЕНКО сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Проблема із позовом по ФІРТАШУ полягає в тому, що необхідно провести вручення повістки і з цим є певна проблема. Повістку у даній ситуації можна вручити лише в процедурі виконання відповідно до Гаазької конвенції. На жаль, це займає певний час», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, вирок Ю.ТИМОШЕНКО у газовій справі може бути додатковим аргументом при розгляді цієї справи. «Арешт, повторний арешт ТИМОШЕНКО, вирок у справі є лише додатковими аргументами, які підтверджують ситуацію (викладену у позові до «РосУкрЕнерго» та Д.ФІРТАША - УНІАН)», - додав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомлялося, у 2010 році Арбітражний інститут торгової палати в Стокгольмі ухвалив рішення, яке зобов`язало “Нафтогаз України” повернути компанії "РосУкрЕнерго" 12,1 млрд. куб. газу.

Наприкінці квітня 2011 року стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" повернув "РосУкрЕнерго" 12,1 млрд. кубометрів газу.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО подала до суду Нью-Йорка позов до швейцарської компанії "РосУкрЕнерго" та її співвласника Д.ФІРТАША. Згідно з документами, які надійшли до окружного суду Манхеттена, "РосУкрЕнерго" і Д.ФІРТАШ «підірвали верховенство закону в Україні» і «ошукали громадян країни», вплинувши на рішення Стокгольмського арбітражного суду.

У свою чергу Д.ФІРТАШ висловив сумнів, що Ю.ТИМОШЕНКО має підстави для оскарження рішення Стокгольмского арбітражу рішення в судах Нью-Йорка чи будь-яких інших судових органах.