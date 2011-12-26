Для Тимошенко готують «запасний аеродром»?

УСДП може стати основою нового партійного об`єднання для політичної команди Юлії ТИМОШЕНКО, вважає заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

У коментарі УНІАН експерт зазначив, що зростання протестних настроїв в Україні має деперсоналізований характер, тому оновлений партійний проект на чолі з Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ може стати для виборців новим майданчиком для консолідації опозиції.

Як зазначив заступник директора АМС, «незважаючи на підписаний закон про вибори і, як здається консолідацію опозиції, сьогодні дуже рано говорити про те, в якому форматі опозиція піде на вибори. Як мінімум, ми можемо говорити, що всупереч суспільному запиту, реальної консолідації всіх опозиційних сил не відбудеться. Проте такий запит не можна залишити без уваги, тому оновлення УСДП, пов`язане з приходом туди КОРОЛЕВСЬКОЇ, СУСЛОВА, УМАНСЬКОГО та інших може бути якраз адекватною відповіддю».

За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, протестні настрої зростають, але довіри до БЮТ або «Батьківщини» з незрозумілим першим номером сьогодні немає, як і віри в об`єднання БЮТ з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. «Думаю, виборець зверне увагу на цей проект, який за певних технологічних і ресурсних вкладень цілком може стати працездатною альтернативною «Фронту Змін», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, у разі форс-мажору з копірайтом на бренд БЮТ УСДП цілком може стати й основою нового партійного об`єднання для політичної команди Юлії ТИМОШЕНКО.

«Не секрет, що владі вигідно перехопити контроль за «Батьківщиною», як це було зроблено на місцевих виборах у Києві та Львові. Саме тому УСДП на чолі з Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ можна розглядати і як «запасний аеродром» персонально для Ю.ТИМОШЕНКО», - зазначив політтехнолог.