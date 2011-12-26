Рекламні плакати з Тимошенко познімали за вказівкою влади?

Сьогодні, 26 грудня, у Києві було демонтовано всі сітілайти з першою шпальтою газети «Вечірні вісті», на якій був зображений портрет Юлії ТИМОШЕНКО з підписом «Невинна!».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

«Невідомі бригади зняли всі рекламні плакати з Юлією ТИМОШЕНКО, які були розвішані на центральних вулицях Києва», - йдеться в повідомленні.

«Команду знищити сітілайти дав особисто ЯНУКОВИЧ, який побачив рекламу на вулицях Києва. Виявляється, він боїться не тільки самої Юлії ТИМОШЕНКО, але навіть її портретів», - заявили у «Батьківщині».

У партії подякували рекламному агентству, яке погодилося на співпрацю, а також висловили жаль з приводу знищених владою рекламних площин.