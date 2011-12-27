Королевська: з цією гібридною владою Україну не візьмуть до Європи

Нинішня влада піднесла українцям ще один «подарунок» – знизила рейтинг демократії країни до рівня африканських країн. Про це заявила лідер Української соціал-демократичної партії (УСДП), народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української соціал-демократичної партії.

За її словами, «влада продовжує тягнути у прірву всю країну та підготувала українцям до Нового року ще один сумнівний подарунок – різке зниження світового рейтингу демократії в Україні у 2011 році. Падіння у рейтингу The Economist на 12 позицій – це міжнародна оцінка заслуг української влади, яка планомірно та цілеспрямовано знищує демократію в нашій країні».

Світовий рейтинг демократії складається щорічно аналітичним відділом британського журналу The Economist, зазначили у прес-службі УСДП. Рейтинг ґрунтується на таких параметрах: виборчий процес та плюралізм, функціонування уряду, активність населення в політичному процесі, політична культура та громадянські свободи. Аналітики видання також визначають, до якого режиму влади належить держава – повна демократія, дефектна демократія, гібридний режим, авторитарний режим. Цього року українська держава посіла 79-е місце серед 167 держав. Торік Україна займала 67-е місце та була названа країною з «дефектною демократією».

Народний депутат нагадала, що завдяки «заслугам» нинішньої влади, політична система України у 2011 році отримала статус «гібридного режиму». «У 2011 році влада «здобула» для нашої політичної системи титул «гібридний режим» – за якого не дотримуються права та свободи людини, а вибори знаходяться під контролем влади. Наше «почесне місце» наразі за Беніном, Гайаною та Ганою», – наголосила лідер УСДП.

На її думку, рейтинг є яскравим підтвердженням відсутності європейських перспектив для нашої країни за наявної влади. «Усім, окрім чинної влади, зрозуміло: світ засуджує репресії проти опозиції, і рейтинг The Economist – ще один аргумент на захист її лідера – Юлії ТИМОШЕНКО. На Заході немає ілюзій щодо політичної умотивованості справи Ю.ТИМОШЕНКО. Публікація рейтингу показує справжню ціну заявам влади про «успіх саміту Україна-ЄС». З цією гібридною владою та її гібридною демократією Україну приймуть до європейської сім'ї тоді ж, коли і Бенін з Ганою та Гайаною», – додала Н.КОРОЛЕВСЬКА.