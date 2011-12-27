Партія регіонів стрімко зростає

Сьогодні на конференції Івано-Франківської обласної організації Партії регіонів голова центральної контрольної комісії ПР Микола БІЛОБЛОЦЬКИЙ вручив партквитки ряду керівників обласного і районного рівнів.

Як повідомляє сайт podrobnosti.ua, партійні квитки, зокрема, отримали голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК, його заступник Руслан ГУСАК, голови Тлумацької і Тисменицької районних адміністрацій Василь СЕНІВ та Ігор ОВЧАР, ректор Івано-Франківського національного медичного університету Микола РОЖКО, сільський голова села Глушків Городенківського району Василь КУРИЛЮК, а також головний редактор телерадіокомпанії "РАІ" (селище Бурштин Галицького району) Андрій РУСИНЯК і приватний підприємець з Галицького району.

За словами народного депутата, голови Івано-Франківської обласної організації Партії регіонів Василя ЧУДНОВА, у 2004 році в області налічувалося 5 тисяч членів партії, у 2011 – понад 21,1 тис.

Після місцевих виборів 2006 року Партія регіонів мала в області 7 депутатів місцевих рад (у містах Івано-Франківську та Коломиї), нині їх – 534. В області діє 1040 партійних осередків Партії регіонів. Із 14 голів районних адміністрацій області тільки троє не є представниками Партії регіонів (2 - Народної партії, 1 - Української партії), повідомляє сайт.