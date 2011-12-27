Політолог: Росія обрала дуже жорстку тактику

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що результат газових переговорів України з Росією залежатиме від гнучкості російської сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на прес-конференції.

За словами політолога, хоча газові переговори і не мали результату, але у цьому випадку відсутність результату є кращою, ніж результат, який би розчарував.

«Домовлятись треба з урахуванням національних інтересів», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він зазначив, що в цих переговорах Росія обрала дуже жорстку тактику, яка полягає в тому, що «якщо ви хочете знижку на ціну на газ, то маєте піти на серйозні поступки». Політолог зауважив, що Україна не піддалась на цей шантаж, тому на сьогодні жодних результатів ці переговори не дали.

На думку В.ФЕСЕНКА, надалі великою мірою результат залежатиме від позиції Росії, зокрема від того, чи буде вона готова до більш гнучкої лінії поведінки.