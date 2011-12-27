Томенко хоче поставити крапку в історії, яка пройшла смішний шлях

Опозиція наполягатиме на розгляді в останній пленарний тиждень 9-ї сесії парламенту, тобто з 10 по 13 січня 2012 року, законопроекту про скасування пільг народних депутатів.

Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, повідомляє його прес-служба.

За словами віце-спікера, спільно з народними депутатами Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ (фракція «БЮТ-Батьківщина»), Миколою МАРТИНЕНКОМ та Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ (НУ-НС) він вкотре зареєстрував у парламенті проект закону про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо скасування пільг народних депутатів) (р.н.8064-1).

Даний законопроект вперше був зареєстрований у Верховній Раді 3 лютого 2011 року, згодом його повернули авторам на доопрацювання, вдруге документ був зареєстрований 7 вересня 2011 року і знову повернутий. 23 грудня 2011 року законопроект зареєстрували у парламенті втретє.

Коментуючи реєстрацію документу у парламенті, один з його ініціаторів, М.ТОМЕНКО зауважив, що «історія з ліквідацією пільг народних депутатів пройшла довгий і здебільшого смішний шлях свого існування». М.ТОМЕНКО нагадав, що протягом останніх років він разом зі своїми колегами в різних версіях привертав увагу до цього питання: передавав у пресу інформацію про колишніх народних депутатів - не бідних людей, які досі продовжують отримувати частину заробітної плати; реєстрував законопроекти, які поверталися на доопрацювання тощо.

«Тема ліквідації пільг для нинішніх та колишніх депутатів була забороненою темою, яку не можна було не те що вирішувати, а навіть піднімати», - наголосив він.

Натомість тепер, зауважив віце-спікер, при прийнятті держбюджету на 2012 рік та очевидно для того, щоб підстрахуватися під час виборчої кампанії, було винайдено унікальний «мудрий» метод виходу із ситуації: з голосу внесені пропозиції до прикінцевих положень бюджету призупинити дію закону в частині ліквідації пільг.

За словами М.ТОМЕНКА, це, на думку, ідеологів такого «справедливого і мужнього» кроку, мусило б дати привід для критики опозиції, яка, мовляв, боїться ліквідації пільг і тому не голосувала за бюджет. Натомість, підкреслив він, «опозиція ніколи б не голосувала за цей ганебний бюджет, оскільки не можна його антинародний характер прикривати фіговим листком тимчасового обмеження пільг».

Саме тому, за його словами, в черговий раз група авторів зареєструвала проект закону, який вносить зміни до закону про статус народного депутата в частині ліквідації пільг. Цей законопроект, за словами М.ТОМЕНКА, стовідсотково повторює пропозиції про скасування пільг лише на один рік, проголосований парламентом під час прийняття бюджету, з тією різницею, що пільги пропонується скасувати назавжди.

«Для того щоб перевірити владу загалом і владну більшість зокрема у щирості намірів, ми пропонуємо не тимчасово, а назавжди ліквідувати морально необґрунтовані і несправедливі норми щодо пільг народних депутатів», - наголосив віце-спікер.

Він також додав, що правильним було б ліквідацію пільг поширити на всіх високопосадовців та чиновників.

М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що депутати ухвалять запропонований опозицією закон.