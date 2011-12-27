Азаров знайшов купу доказів, що жити стало краще

Прем’єр-міністр України Микола Азаров впевнений, що його уряд веде «правильну» політику. Про це, зокрема, свідчить зростання купівельної спроможності громадян, каже він.

«Чи вважаю я правильною політику, яку проводить уряд? Так, я вважаю її правильною. Звісно, щось ми не зуміли зробити, щось пішло не так, як треба було. Без цього не буває. Але в цілому, ми зі своїм завданням справилися. Нам є що сказати людям», — заявив він під час засідання економічного прес-клубу.

Так, повідомив прем’єр, у 2011 році «суттєво виросла купівельна спроможність населення».

Він зазначив, що роздрібний товарооборот виріс на 15%: українці стали більше купувати продовольчих продуктів (зросло споживання м’яса, а овочів і фруктів населення купило в 1,5 рази більше, ніж минулого року).

Характерно, наголошує М.Азаров, що споживча активність стосується не тільки товарів першої необхідності: у цьому році було українці придбали в 2 рази більше б/у автомобілів, на 30% - нових авто, у 1,5 рази — телевізорів, на 30% - супутникових антен, а мобільних телефонів — у 16 разів більше тощо.

«Якщо населенню не вистачає на продукти харчування, хіба вони купуватимуть супутникові антени?» — риторично запитує М.Азаров. Він впевнений, що це «абсолютно об’єктивні дані, які свідчать, про те, що купівельна спроможність населення зростає».

Нагадаємо, напередодні М.Азаров заявив, що про позитив у 2011 році свідчить зростання витрат населення на культурний відпочинок: «Коли важко, то в музеї і на концерти не ходять - економлять», — заявив прем`єр

ZN.UA