Якби вибори Президента відбувалися найближчим часом (опитування)

16,3% українців готові підтримати лідера партії “Батьківщина” Юлію ТИМОШЕНКО на президентських виборах.

Про це свідчать презентовані на прес-конференції результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Якби перший тур президентських виборів відбувався найближчим часом, то друге місце посів би чинний Президент Віктор ЯНУКОВИЧ з результатом 13,3%. За ним йде лідер партії “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК, якого мають намір підтримати 10,7% опитаних.

За результатами дослідження соціологи констатували, що порівняно з жовтнем 2011 року знизився рівень підтримки політиків, які представляють чинну владу. Так, частка тих, хто підтримує діяльність В.ЯНУКОВИЧА, знизилася з 10% до 7,8%, а частка тих, хто її не підтримує, зросла з 54,6% до 64,6%. Частка тих, хто не підтримує діяльність прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, зросла з 61,8% до 68,7%; тих, хто не підтримує діяльність голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, – з 64,1% до 68,3%; тих, хто не підтримує діяльність віце-прем’єр-міністра Сергія ТІГІПКА – з 61,6% до 66,8%.

Порівняно з жовтнем статистично не змінився рівень підтримки провідних опозиційних політиків. У грудні 2011 року рівень повної підтримки діяльності Ю.ТИМОШЕНКО становив 14,6%, не підтримують її діяльність 54,9%. Діяльність А.ЯЦЕНЮКА повністю підтримують 12,4%, не підтримують – 45,9% українців.

Дослідження проводилось з 9 по 16 грудня. Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.