Тюремники запевняють, що Тимошенко із СІЗО в тюрму поки не переводять

Питання переведення екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО із слідчого ізолятора в місце відбування покарання наразі не розглядається.

Про це УНІАН повідомили в Державній пенітенціарній службі України.

"Поки що питання про переведення її (Ю.ТИМОШЕНКО із СІЗО) не стоїть", - сказав помічник голови Державної пенітенціарної служби Ігор АНДРУШКО.

Сьогодні газета "Україна молода" з посиланням на джерела, наближені до Служби безпеки України, написала, що Ю.ТИМОШЕНКО готуються етапувати в Качанівську жіночу колонію № 54 в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила без змін вирок, винесений екс-прем`єр-міністрові України Ю.ТИМОШЕНКО 11 жовтня Печерським районним судом столиці у «газовій справі», який передбачає позбавлення екс-прем`єра волі строком на 7 років і зобов`язує її сплатити компенсацію за шкоду, завдану в результаті реалізації газових угод 2009 року НАК «Нафтогаз України» в розмірі 1,5 млрд. грн.

Захист екс-прем`єра заявив про намір подати скаргу до Європейського суду з прав людини на вирок у "газовій справі" без касаційного оскарження в Україні.