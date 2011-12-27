Яценюк пропонує урізати витрати на КС, якому «диктують рішення»

Рішення про визнання за Кабінетом міністрів права визначати порядок і розмір соціальних виплат Конституційний Суд України ухвалив під тиском Адміністрації Президента.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі народного депутата від НУ-НС, лідера партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо сьогоднішнього рішення КС.

Він заявив, що судді КС порушили Конституцію України, так само як раніше повернули дію Основного Закону 1996 року.

«КС двічі визнавав неконституційність положень, які забороняють Кабінету міністрів самостійно регулювати соціальні виплати пільговиками - афганцям, чорнобильцям. Тобто фактично просто скоротили соціальні виплати. І сьогодні кардинально і радикально змінили це рішення під тиском Адміністрації Президента і Кабінету міністрів», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

«Те, що сьогодні відбулось, – це наруга над українцями, над народом України. Кожен суддя КС, який сьогодні голосував за неконституційне рішення, буде нести відповідальність. Якщо цього не буде сьогодні, це буде завтра. Але це обов’язково станеться», - зазначив лідер «Фронту Змін».

Він заявив, що опозиція вимагає скоротити витрати на утримання Конституційного Суду, який «нічого не привносить в Україну, крім того, що він приймає рішення, які пишуть і диктують в Адміністрації Президента».

У прес-службі «Фронту Змін» нагадали, що на початку липня А.ЯЦЕНЮК ініціював звернення до КС щодо звуження соціальних гарантій чорнобильцям та дітям війни. У поданні народних депутатів від 8 липня зазначалося, що ухваленими змінами до держбюджету Кабінету міністрів передано право визначати, яким соціально захищеним категоріям і в якому обсязі виділяти кошти, причому в залежності від наявності цих коштів у Пенсійному фонді. На практиці це означало обмеження всіх видів пільг. Цим законом парламент фактично вніс зміни до законів про статус та соціальні гарантії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей війни та осіб, звільнених з військової служби.

Це подання було у КС кілька місяців і лише в грудні після неодноразових звернень А.ЯЦЕНЮКА Конституційний Суд врешті-решт відкрив провадження у цій справі та розпочав її розгляд по суті.

Сьогодні, 27 грудня, Конституційний Суд України визнав конституційним право уряду визначати порядок і розмір соціальних виплат залежно від наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду.