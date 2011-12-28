Порошенко просить поважати його як «трудівника, хлібороба»

Екс-міністр закордонних справ Петро Порошенко заявляє, що його бізнес потерпає від тиску державних органів так само, як і будь-який бізнес в Україні.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Умови ведення бізнесу в Україні значно погіршилися. Не тільки і не стільки тому, що в Україні існує політичний тиск на бізнес. Він є дуже вибірковий і менш розповсюджений, ніж це було, наприклад, у 2003-2004 роках. Але у нас значно збільшився аморальний, корупційний... тиск. Через безсовісні, хабарні апетити всіх без виключення чиновників ведення бізнесу для багатьох підприємців, на жаль, стає неможливим", - сказав Порошенко.

При цьому він підкреслив, що йдеться не про "специфічний тиск, який був у 2003-2004 роках, викликаний політичними мотивами".

"Щодо бізнесу, до якого я маю безпосереднє відношення. Я не погоджуюся з терміном "бізнес-імперія", але левова частина інвестицій, які нашою групою були вкладені у 2011 році, на жаль, не стосувалася України", - сказав Порошенко.

"У нас були інвестиції в Росію, Німеччину, Південно-Східну Азію. Але це не означає, що ми уходимо. Ми віримо в Україну, і найближчим часом почнемо декілька цікавих проектів", - додав він.

На питання, яким чином йому вдалося уникнути тиску з боку державних органів на його бізнес, Порошенко відповів:

"Всі підприємства концерну є предметом такого ж тиску, як і вся економіка України. Вони не є предметом особливого тиску. Тиснуть так само, як і на всіх інших".

На питання, як він ставиться до того, що його називають "шоколадним королем", Порошенко відповів:

"Мені не подобається це. Я думаю, що діяльність швейцарської компанії "Нестле", її приналежність Швейцарії, є символом національної гордості. Та інтонація мені не додає радості...".

"Це хвороба українського суспільства подібного ставлення до будь-якої праці. Раніше у нас було надзвичайно поважне ставлення до трудівника, до хлібороба... Я хотів би, щоб в українців була повага не до політиків, не до тих, хто говорить, а до тих, хто важко й ефективно працює", - сказав він.

Українська правда