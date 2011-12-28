Суд над Іващенком перенесли на січень

Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 23 січня у розгляді кримінальної справи за обвинуваченням колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, перед ухваленням цього рішення суд вчергове відмовив адвокатам В.ІВАЩЕНКА у зміні їхньому підзахисному міри запобіжного заходу із тримання під вартою на підписку про невиїзд.

Також суд відмовив адвокату колишнього керуючого санацією ДП «Феодосійський судно-механічний завод» Сергію МІХЕЄВУ у перекваліфікації статті обвинувачення на більш м’яку.

В той же час представники сторони обвинувачення, виступаючи в суді, зауважили, що не проти в подальшому розглянути питання про перекваліфікацію злочину, але оскільки на даному етапі в судовому процесі ще не допитано всіх свідків, зробити це не є можливим.

Наступне судове засідання має відбутися 23 січня 2012 року о 09.05.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації держпідприємства Міноборони "Феодосійський судно-механічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано у серпні 2010 року. Йому було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

За час перебування в СІЗО стан здоров’я В.ІВАЩЕНКА погіршився, однак суд відмовляє екс-керівнику Міноборони у звільненні з-під варти для лікування.