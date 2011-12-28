Експерти назвали головну поразку України у 2011 році

15:56, 28 грудня 2011
Політика
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Опитування "Демініціатив"

Експерти вважають головною поразкою України в 2011 році непідписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати експертного опитування Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, презентовані сьогодні на прес-конференції.

Також до поразок експерти зарахували судовий процес над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО, встановлення авторитарного режиму та втрату іміджу демократичної держави в очах міжнародної спільноти.

Відносна більшість експертів не змогла назвати жодного вагомого успіху України в 2011 році. Декілька експертів висловили думку, що такими успіхами стали завершення переговорів із ЄС щодо Угоди про асоціацію та підготовка до Євро-2012.

Опитування було проведене 12-23 грудня. Його метою було з’ясувати думки експертів щодо основних підсумків 2011 року для України та прогнозів на наступний рік. Усього було опитано 61 експерта.

 

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