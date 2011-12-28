Колесніков скасував поїздку до Львова через погану погоду

Віце-прем’єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ скасував робочу поїздку до Львова, що була запланована на сьогодні, через складні погодні умови.

Про це повідомив УНІАН генеральний директор ДП «Західінфрапроект» Володимир ШАДРІН.

Разом з тим інформації, коли Б.КОЛЕСНІКОВ зможе приїхати до Львова, на даний час немає.

Сьогодні планувалося, що у Львові Б.КОЛЕСНІКОВ візьме участь в урочистостях з нагоди завершення будівництва та початку тестової експлуатації нового аеровокзалу „Львів”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, голова Львівської облдержадміністрації Михайло КОСТЮК поінформував, що робота нового аеропорту «Львів» разом із злітно-посадковою смугою буде запущена навесні.