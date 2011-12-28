Після Мальдів і Куршавелю міністрів чекає кадрова чистка?

Розширене засідання Кабінету міністрів і комітету з реформ під головуванням президента Віктора Януковича, яке було заплановане на 21 грудня, відбудеться 11 січня 2012 року.

Як повідомило ZN.UAджерело в уряді, така дата була затверджена на сьогоднішньому засіданні Кабміну. У зв`язку з цим усім міністрам наказано повернутися з відпусток не пізніше 9 січня.

Нагадаємо, розширене засідання Кабінету міністрів і комітету з реформ під головуванням Віктора Януковича мало відбутися минулої середи, 21 грудня. Проте того дня В.Янукович провів підсумкову прес-конференцію за 2011 рік, у ході якої, зокрема, пригрозив чиновникам, не готовим до рішучих дій з впровадження реформ, бути готовим до можливих відставок.

На засіданні 11 січня, як очікується, глава держави підведе підсумки виконання доручень, які він дав на попередньому розширеному засіданні 2 листопада.

Як повідомляло ZN.UA, 2 листопада В. Янукович взяв участь у розширеному засіданні Кабінету міністрів і комітету з реформ, на якому розкритикував діяльність ряду міністрів. Зокрема глава держави закликав добровільно піти у відставку чиновників, які не можуть впоратися з проведенням реформ.

Згідно зі звітом виконання Національного плану дій на 2011 рік із запровадження економічних реформ, текст якого має у своєму розпорядженні ZN.UA, з 21 реформи, визначеної президентом В.Януковичем у рамках Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, виконання реформи соціальної підтримки в 2011 році склала 0 %.

На другому місці після віце-прем`єра Сергія Тігіпка, який відповідає за реформу соціальної підтримки, виявився глава Укрнацпроекту Владислав Каськів — реалізація національних проектів становить 23,3% від плану. До п`ятірки лідерів з невиконання увійшла реформа електроенергетики (25,7%), реформа системи пенсійного страхування (38,5%), а також реформа системи органів виконавчої влади (41,2%).

Станом на початок листопада, за інформацією ZN.UA, в зоні ризику були: міністр освіти Дмитро Табачник, міністр оборони Михайло Єжель, міністр культури Михайло Кулиняк та міністр охорони здоров`я Олександр Аніщенко. Крім того, втратити посаду може міністр фінансів Федір Ярошенко.

За інформацією ZN.UA, у ході останнього засідання комітету з реформ глава адміністрації президента Сергій Льовочкін розкритикував присутніх за те, що виконавчою владою виконується не більше 30% розпоряджень президента і реалізовується приблизно така ж частина ініціатив. При цьому С.Льовочкін підкреслив, що саме В.Янукович, як глава держави, повинен формувати порядок денний для країни