Мер Ужгорода встановив рекорд за кількістю заступників

У міського голови Ужгорода Віктора Погорєлова з'явилось двоє нових заступників. За це на останній у цьому році сесії міської ради проголосували 58 депутатів із 60. Відтепер мер матиме всього шістьох заступників.

Донедавна у Віктора Погорєлова було всього четверо заступників. На сесії міськради було винесене питання про те, аби паралельно з існуючими посадами перевести у статус заступників ще й начальника фінансового відділу Даніеллу Геворкян та керівника справами апарату Ужгородської міської ради Світлану Король. Згідно з рішенням депутатів, їхня заробітна плата становитиме близько 7 тисяч гривень. Бо, крім 2 793 гривень офіційного окладу, обидві заступниці матимуть ще 50 відсотків від окладу за роботу в органах місцевого самоврядування, 65 відсотків від окладу як премію, а ще матеріальну допомогу та гроші на оздоровлення.

"Під час виборчої кампанії ми домовлялися і людям було запропоновано посади заступників. Навіть в обласному виконкомі керуючий справами є заступником голови. Я сам запропонував це. Думаю, що це дасть можливість хоч трохи людям підвищити заробітні плати. Хоч на десять відсотків", - пояснив це рішення Віктор Погорєлов на підсумковій прес-конференції року.

Ужгородський мер матиме найбільшу кількість заступників серед усіх своїх колег у Західній Україні. Трішки менше помічників – по 5 – мають мери Тернополя, Львова та Вінниці. Міські голови решти обласних центрів Західної України мають по 3-4 заступники.

Gazeta.ua