Буш назвав найбільшу помилку США в Іраку

Найбільшою помилкою США в Іраку були допущені американськими військовими знущання над ув`язненими в багдадській в`язниці Абу-Грейб, заявив президент США Джордж Буш.

"Я вважаю, що найбільшою помилкою, здійсненою з погляду участі нашої країни (у операції) в Іраку, була Абу-Грейб, і ми за це платимо впродовж тривалого часу", - сказав Буш журналістам на прес-конференції після зустрічі з прем`єр-міністром Великобританії Тоні Блером, який знаходиться з візитом у Вашингтон. На думку Блера, до числа помилок в Іраку можна було б віднести невірну оцінку викликів, з якими в цій країні зіткнулися США і Великобританія.

РІА "Новости"