Опозиція домовилася про єдиний список?

Між опозиційними партіями практично досягнуто згоди про висунення єдиних кандидатів у народні депутати України у всіх 225 мажоритарних виборчих округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Одесі екс-лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді України Іван КИРИЛЕНКО.

Списки кандидатів від опозиційних партій затверджуватимуться в березні, відзначив І.КИРИЛЕНКО. Кандидатури від опозиційних партій висуватимуться «згідно з підсумками праймеріз і соціологічних опитувань, які покажуть реальних лідерів на місцях», додав він.

За його словами, квоти в областях і великих містах також розподілятимуться згідно з рейтингом. «Половину кандидатів у 225 округах висуне партія «Батьківщина», - роз'яснив І.КИРИЛЕНКО. – Вдвічі менше - «Фронт Змін», дещо менше - ВО «Свобода» й інші політичні структури».

І.КИРИЛЕНКО не приховував, що поки що не ухвалено рішення, чи будуть висунуті кандидати-мажоритарники від партії «УДАР» чи ця партія «візьме участь тільки в мерських виборах у Києві».

«Віталій КЛИЧКО взяв поки що паузу, і ми цінуємо цю паузу», - сказав І.КИРИЛЕНКО, який представився на прес-конференції представником центрального виборчого штабу «Батьківщини», закріпленим за Запорізькою, Дніпропетровською, Херсонською, Миколаївською, Одеською областями і Кримом.

Відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про програму робочої поїздки до Одеської області, В.КИРИЛЕНКО уточнив, що прибув до Одеси з Дніпропетровська і має намір провести інструктивну нараду з активом обласної парторганізації «Батьківщини» напередодні звітно-виборної кампанії, яка пройде під знаком підготовки до парламентських виборів.

У свою чергу лідер обласної організації «Батьківщини» Олег РАДКОВСЬКИЙ відзначив, що імена кандидатів-мажоритарників від найбільш впливових опозиційних сил Одеської області вже практично узгоджено – жодних суперечок між лідерами партійних осередків не передбачається.