Янукович відсвяткує і перетрусить Кабмін

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ після 10 січня 2012 року планує провести засідання Комітету економічних реформ, під час якого буде підбито підсумки виконання Національного плану дій на 2011 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки: "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА під час спілкування з журналістами.

Також вона повідомила, що на засіданні планується прийняти Національний план дій на 2012 рік.

При цьому І.АКІМОВА не виключила, що за підсумками засідання Президент може прийняти низку кадрових рішень.

«Питання про кадрові зміни - це питання до Президента. На це питання, думаю, він відповідатиме після того, як почує офіційний звіт про виконання Національного плану дій на 2011 рік».

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ 14 грудня повідомив, що наприкінці грудня планується провести розширене засідання Кабінету Міністрів, за результатами якого можуть бути прийняті певні кадрові рішення.

Національний план дій на 2011 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Кабінет Міністрів прийняв 31 січня 2011 року.

Програма економічних реформ на 2010–2014 рр., розроблена і схвалена Комітетом з економічних реформ при Президентові України, реалізується в три етапи: 2010 рік, 2011-2012 рр. і 2013-2014 рр.

2 червня 2010 року Президент В.ЯНУКОВИЧ оголосив про початок реалізації першого етапу економічних реформ в Україні.