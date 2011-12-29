Москаль подався до Яценюка

Народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ вступив до партії “Фронт Змін”.

Цю інформацію, як повідомляє сайт газети «Молодий буковинець», він підтвердив у Чернівцях, перебуваючи на сесії міської ради.

«Це правда, - сказав Г.МОСКАЛЬ. - Я працюю у центральному штабі. Розумієте, один в полі не воїн. Зараз відбувається укрупнення політичних сил. До них приєднуються всі, хто “безхозний” чи представляє маленькі політичні сили, наприклад “Народна самооборона”.

За словами Г.МОСКАЛЯ, він «ніколи не був членом партії “Народна самооборона” і був проти перетворення громадського руху в політичну партію».

«Вони не мали ні людського ресурсу для партії, ні фінансового. А сьогодні “Народна самооборона” іде до БЮТу. Я не те що їх не поважаю, але я вибрав інший шлях. Гадаю, усі карликові партії мають зникнути і має відбутися укрупнення. І тільки тоді можна розраховувати на перемогу в 2012 році», - підкреслив народний депутат.