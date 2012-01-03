Фондовий ринок Польщі розпочав рік зростанням

Головний індикатор варшавського фондового ринку WIG20 розпочав перший день торгів нового 2012 року незначним зростанням після того, як закінчив минулий рік більш як з 20% мінусом.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські «блакитні фішки» відкрилися на рівні 2150,60 пункту, що на 0,29 відсотка вище за останній день торгів попереднього року.

На плюсі розпочав день індекс широкого ринку WIG, що також додав 0,32%.

Індикатори вартості паперів середніх і невеликих компаній піднялися на 9.24 на 0,67 і 0,78 відсотка.

Обсяг торгів на всьому ринку на цей час становив близько 3 млн. доларів.

Згідно з повідомленням варшавської фондової біржі, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, WIG20 закінчив 2011 рік з майже 22% мінусом після 15% збільшення в 2010 році і більш як 30% зростання у кризовому 2009 році.

Індекс середніх компаній WIG40 закінчив минулий рік з 22,5% мінусом після майже 20% і 55% зростання в два попередні роки, а WIG80 втратив 30,5% після збільшення на 10 і більш як на 60 відсотків.

Запущений біржею у травні минулого року індекс українських компаній WIG-Ukraine втратив на кінець року 29,5 відсотка.

Довідка УНІАН. На початок 2012 року на головному ринку створеної на початку дев'яностих років Варшавської фондової біржі котирувалися папери більш як 400 компаній з капіталізацією близько 190 млрд. доларів (1 дол. = 3,4 PLN).

WIG20, який варшавська біржа почала розраховувати з рівня 1000 пунктів у квітні 1994 року, досяг свого історичного максимуму у листопаді 2007 року – 3,9 тис. пунктів.

Після рекорду розпочалося різке падіння, яке ще більше посилила світова фінансова криза, що вибухнула восени 2008 року: у лютому 2009 року «блакитні фішки» просіли до рівня близько 1,3 тис. пунктів, після чого зростання поновилося.