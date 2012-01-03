Королевська: У 2011 році держава Україна розділилася на дві частини

Минулий рік став роком пробудження українського суспільства. Про це пише лідер Української соціал-демократичної партії (УСДП), народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина) Наталія КОРОЛЕВСЬКА у своєму блозі на Корреспондент.net

«2011-й став роком пробудження українського суспільства. Саме минулого року багато українців – підприємці та чорнобильці, афганці та пенсіонери – відкрито виступили на захист своїх інтересів. Масові акції протесту чітко продемонстрували віддаленість нинішньої влади від людей. Цілком закономірно, що народ, врешті-решт, висловив їй вотум недовіри», – наголосила вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що замість пошуку компромісу, влада віддала перевагу відкритому ігноруванню вимог людей, все більше й більше ізолюючись від реальності. У підсумку, так звані «реформатори» зайшли в глухий кут за усіма напрямками, а держава розпалася на дві частини: силову і громадянську. «Груба сила – єдиний інструмент, який залишився у влади. Посилюючи органи прокуратури, міліції, вона намагається впливати на народ методом залякування, який все одно виявляється неефективним. Разом з тим, все сильніше розвивається громадянська державність – народжується з самоорганізації протестуючого громадянського суспільства. Цей рік покаже, яка державність сильніше – силова або громадянська», – зазначила лідер УСДП.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, знущальне ставлення до Юлії ТИМОШЕНКО стало одним з ключових моментів об`єднання протестувальників. «Сьогодні навіть люди, які не є палкими прихильниками лідера української опозиції, підтримують її, розуміючи всю жорстокість та несправедливість дій владних чинів. Тому протестуючих людей з кожним днем стає все більше. Ув’язнення Ю.ТИМОШЕНКО не виправдало надій можновладців ще в одному: опозицію це не лише не роз`єднало, але навпаки – ще сильніше згуртувало. Юля була, є та буде лідером усіх опозиційних сил нашої країни. І ми будемо разом боротися до перемоги – для того, щоб вона була на волі», – додала лідер УСДП.

Вона наголосила, що єдиним досягненням нинішньої влади за минулий рік, окрім надання країні статусу «гібридного режиму», є криза довіри з боку населення та повний провал усіх реформ. «Все, чого домоглися можновладці за минулий рік – це криза довіри усередині країни та за її межами, а також – деградація соціально-економічної політики. Без серйозного кадрового оновлення нинішнього політикуму, без нових людей, які використовують сучасні креативні підхід до управління економікою, будь-які реформи, навіть найякісніші, будуть приречені на поразку», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Політик упевнена, старі та некомпетентні пострадянські кадри мають піти. "Це те послання, з яким виходили на вулиці українці минулого року, та це те завдання, яке, як абсолютний імператив, цього року маємо поставити собі ми – опозиційні сили. Тільки так ми зможемо створити нову благополучну державу, що розвивається, у центрі якої – інтереси громадянина. Переконана, у новому році ми зробимо крок до такої держави», – зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.