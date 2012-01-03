Тимошенко передала вітання з колонії

Захисник екс-прем`єр-міністра України Сергій ВЛАСЕНКО передав привітання Юлії ТИМОШЕНКО з новорічними та різдвяними святами. Про це повідомляє офіційний сайтекс-прем`єра.

"Я хотів би передати від Юлії Володимирівни привітання усім з Новим роком і Різдвом Христовим, побажання всім щастя і добра. Особливо вона просила додатково привітати всіх тих людей, хто в цю складну для неї і для всієї України хвилину був поруч із нею і з тими людьми, які приходили до Лук’янівського СІЗО, і які приходили привітати її на Новий рік в Харкові, Києві, інших містах", - сказав Сергій ВЛАСЕНКО сьогодні журналістам після зустрічі з Юлією Тимошенко у Качанівській виправній колонії № 54.

"Від Юлії Тимошенко найщиріші побажання. Вона сподівається, що ця важка для України година швидко мине і все стане на свої місця, і Україна продовжить крокувати в європейському нормальному напрямку", - повідомив Сергій ВЛАСЕНКО.