Донька Тимошенко поки не проситиме політичного притулку за кордоном

Донька екс-прем’єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО поки не має наміру просити політичного притулку за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.

«Якщо тиск буде збільшуватись, якщо влада буде переслідувати й її, то ми будемо приймати подібні рішення», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні чеська газета Pravo з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ Чехії написала, що чоловік Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО попросив політичного притулку у Чехії.

Газета відзначає, що звернення про отримання притулку О.ТИМОШЕНКО подав наприкінці 2011 року.

У партії «Батьківщина» пояснили, що чоловік Ю.ТИМОШЕНКО був вимушений виїхати з України та звернутися до уряду Чехії з проханням про політичний притулок у зв’язку з посиленим тиском на лідера опозиції через її родину.