На Різдво в колонії баптисти співатимуть псалми, але Тимошенко їх не почує

У Качанівській жіночій колонії під Харковом, де перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, готують святкову програму для ув`язнених.

Як пише газета “Сегодня” (№3 від 6 січня), посилаючись на прес-секретаря Управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Юрія ЧУМАКА, на Різдво в колонії планується концертна програма від релігійної організації баптистів "Ясна поляна".

За його словами, баптисти співатимуть псалми, читати проповіді і роздадуть продуктові пакети, куди входять консерви, цибуля, часник, яблука, печиво і цукерки.

Також Ю.ЧУМАК повідомив, що у святковому меню обов`язково будуть кутя та пиріжки. А в церкві при колонії відбудеться богослужіння.

"Практично всі засуджені в Качанівській колонії харчуються з однієї столової. Тому, швидше за все, Юлії Володимирівні запропонують кутю, але от чи захоче вона її їсти, вирішить сама. Вчора у неї була дочка Женя, передала щось домашнє", - повідомили газеті тюремники.

За інформацією видання, в колонії також збирається виступити харківська співачка Марина КЕХТЕР. Вона виступала там на свята у минулі роки.

Водночас різдвяний концерт Ю.ТИМОШЕНКО дивитися не дозволять, оскільки вона не має права залишати камеру СІЗО.