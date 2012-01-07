ДПСУ: Тимошенко надається меддопомога

Екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО наразі надається необхідна медична допомога в межах дільниці слідчого ізолятора виправної установи, де вона утримується.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної пенітенціарної служби України.

Як підкреслили у відомстві, Ю.ТИМОШЕНКО «продовжує отримувати медикаменти, рекомендовані фахівцями комісії МОЗ, яка оглядала її 4 січня поточного року».

В пенітенціарній службі зазначають, що Ю.ТИМОШЕНКО оглянула комісія у складі провідних спеціалістів різних галузей медицини на чолі з першим заступником міністра охорони здоров‘я Раїсою МОІСЕЄНКО, яка визнала стан здоров’я екс-прем’єра задовільним.

«Фахівцями МОЗ України були надані рекомендації щодо подальшого лікування Ю.ТИМОШЕНКО: розширення рухового режиму, проведення лікувального масажу та комплексу лікувальної фізкультури, а також подальшого спостереження в динаміці лікарями медичної служби за місцем її перебування», - йдеться в повідомленні.

Також в пенітенціарній службі зазначають, що медичною комісією МОЗ 5 та 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО було запропоновано проведення заняття з лікувальної фізкультури та сеансу лікувального масажу, але від запропонованих реабілітаційних процедур вона відмовилася.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що його підзахисна не отримує необхідного медичного лікування. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО прийняла пропозицію прем’єр-міністра Канади щодо обстеження її стану здоров’я канадськими лікарями.