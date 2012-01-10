Янукович привітав Кравчука
11:43, 10 січня 2012Політика
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Екс-президенту виповнилось 78 років
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав з днем народження колишньго Президента України Леоніда КРАВЧУКА.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
«Прийміть мої щирі вітання з нагоди Вашого дня народження. Зичу Вам і Вашій родині міцного здоров`я, благополуччя, довгих років щасливого життя та нових здобутків на ниві служіння українському народові. Успіхів Вам у всіх добрих справах і починаннях», - йдеться у привітанні.
Як відомо, Л.КРАВЧУК народився 10 січня 1934 року.
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