Янукович привітав Кравчука

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав з днем народження колишньго Президента України Леоніда КРАВЧУКА.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Прийміть мої щирі вітання з нагоди Вашого дня народження. Зичу Вам і Вашій родині міцного здоров`я, благополуччя, довгих років щасливого життя та нових здобутків на ниві служіння українському народові. Успіхів Вам у всіх добрих справах і починаннях», - йдеться у привітанні.

Як відомо, Л.КРАВЧУК народився 10 січня 1934 року.