Ванникова обурилася, що ЗМІ відправили Ющенка по мажоритарці

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не висуватиме свою кандидатуру в мажоритарному окрузі на виборах до Верховної Ради в 2012 році.

Про це заявила його речник Ірина ВАННИКОВА на своїй сторінці в Facebook, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ з посиланням на джерела в «Нашій Україні» про те, що В.ЮЩЕНКО може висунути свою кандидатуру по мажоритарному округу в Тернополі, і від його імені ведуться переговори з представниками ВО «Свобода», щоб ті не виставляли своїх кандидатів в цьому окрузі.

«Компетентно і збалансовано повідомляю: Віктор ЮЩЕНКО не йде по мажоритарці і доручень вести переговори з ВО "Свобода" нікому не давав», - написала вона.

І.ВАННИКОВА розкритикувала роботу журналістів, які поширили цю інформацію з посиланням на сумнівні джерела і навіть не спромоглись зателефонувати їй, як речнику В.ЮЩЕНКА, щоб підтвердити цю інформацію.

«В черговий раз вразила буйна фантазія невідомих "обізнаних" джерел в партії "Наша Україна"... Дивно, що таке авторитетне видання ставить головною новиною чергову маячню, здобуту за технологією "одна баба сказала". У мене питання, уже риторичне, щодо професійності та компетентності людей, які називають себе журналістами і претендують на формування суспільної думки. Невже так важко перевірити цю інформацію у відкритих джерелах - конкретно, у мене!!!», - пише І.ВАННИКОВА.