Чоловік Тимошенко відхрестився від елітної нерухомості в Чехії

Чоловік екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТИМОШЕНКО спростовує інформацію про наявність у нього нерухомості в Чехії.

Як повідомляє ТСН, про це він сказав знімальній групі телеканалу, яка застала О.ТИМОШЕНКА у Празі на виході із офісу "Української європейської перспективи", заснованої екс-міністром економіки України Богданом ДАНИЛИШИНИМ, який також отримав політичний притулок у Чехії.

Зокрема, чоловік екс-прем'єра розповів, що ще два місяці тому поїхав до Чехії і одразу попросив надати йому політичний притулок.

Також О.ТИМОШЕНКО спростував інформацію про будинок і великий бізнес у Чехії і запевнив, що житло орендує, а майно у нього дуже скромне.

"Щодо того будинку, який висвітлили в репортажі... У будинку там вже 45 років живе сім'я зовсім іншої людини. У мене немає ніякої нерухомості на даний момент", - сказав чоловік Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня 2012 року О.ТИМОШЕНКО за рішенням Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки отримав політичний притулок в цій країні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 12 років тому О.ТИМОШЕНКО придбав будинок в елітному мікрорайоні під назвою Лідіче, що підтвердили його сусіди. Окрім власної приватної оселі, О.ТИМОШЕНКО має у Чехії і бізнес-інтерес.