Тюремники запевняють, що знімають на відео не тільки Тимошенко

Державна пенітенціарна служба України наполягає, що відеоспостереження за екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО у Качанівській виправній колонії здійснюється законно.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПтСУ.

Зокрема, як зазначають у відомстві, відповідно до ст. 103 Кримінально-виконавчого Кодексу України, ст.7 Закону України "Про попереднє ув'язнення", адміністрація колонії має право використовувати аудіо-візуальні, електронні й інші технічні засоби для забезпечення постійного нагляду і контролю за засудженими та ув'язненими, попередження порушень встановленого законодавством порядку відбування покарань.

Зазначена норма, заявляють у пенітенціарній службі, відповідає вимогам міжнародного законодавства. Зокрема, за їх даними, це не суперечить Європейським пенітенціарним правилам, Мінімальним стандартним правилам поводження з в'язнями та іншим міжнародно-правовим актам з прав людини. Технічні засоби нагляду і контролю широко використовуються у багатьох країнах світу, йдеться у повідомленні.

«Таким чином, відеоспостереження за Ю.ТИМОШЕНКО та іншими ув'язненими у Качанівській виправній колонії застосовується правомірно», - заявили у пенітенціарній службі.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.ТИМОШЕНКО народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО заявляв, що за його підзахисною в камері ведеться цілодобове відео спостереження.

11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові.