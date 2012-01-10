Герман каже, що білборди Януковича мають бути філігранними

22:36, 10 січня 2012
Політика
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"Христос народився, славімо його. В.Янукович"

Влада мала ґрунтовніше підійти до підготовки та розміщення вітальних білбордів з зображенням президента Віктора Януковича.

Про це заявила радник президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу, коментуючи те, що в різних частинах країни вітальні білборди Януковича були заляпані фарбою.

"Зараз, в такій ситуації не дуже простій в суспільстві, варто враховувати де які борди розвішувати. Якби, наприклад, це був борд на якому було би написано: "Христос народився, славімо його. Віктор Янукович". І більше нічого. То, знаєте, кожен п`ятий принаймні б подумав, чи хоче кинути в ті слова якимось брудом", - зазначила вона.

"Все це технологічні речі. Все це треба враховувати. Тим паче смішно розсилати якісь листи там: забезпечте безпечність бордів", - уточнила радник президента.

"Тому що ми знаємо, що такі листи лише провокують… І це треба було теж прорахувати. Це такі дрібниці з яких треба вчитися, як не треба робити в країні пропаганду державну. Це мусить бути тонка робота, це мусить бути філігранна, ювелірна робота", - підсумувала Герман.

Як відомо, останнім часом у різних містах України вітальні білборди з зображенням президента Януковича були заляпані фарбою: спершу невідомі зробили це у Львові, потім – у Рівненській області, а ще пізніше – у Києві та Запоріжжі.

Раніше у Львівській області обладміністрація розіслала розпорядження, згідно з яким на районних голів адміністрацій покладається відповідальність за стан білбордів із Януковичем.

Львівська міліція порушила кримінальну справу за фактом пошкодження білборда.

Українська правда

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