МЗС переживає за українців, які відпочивають в Австрії

МЗС України, з огляду на різке погіршення погодних умов на гірськолижних курортах ряду європейських країн, зокрема, Австрії, рекомендує українським туристам підтримувати тісний зв’язок з відповідними посольствами України, туроператорами, які забезпечуватимуть повернення додому, а також з компетентними органами країни відпочинку щодо продовження, у разі потреби, терміну дії віз у зв’язку із форс-мажорними обставинами.

Як ідеться у переданному агентству УНІАН коментарі речника МЗС України Олександра ДИКУСАРОВА, відповідно до ст. 9 Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз громадянам України, які через форс-мажорні обставини не мають можливості залишити територію держав-членів у строки, зазначені у їхніх візах, вони мають право на безоплатне продовження дії віз на строк, необхідний для повернення в країну постійного проживання, відповідно до законодавства приймаючої сторони.

МЗС радить громадянам України, які у цей зимовий період планують провести відпочинок на європейських гірськолижних курортах, завжди мати при собі номери телефонів українських посольств та консульств (розміщені на офіційному веб-сайті МЗС www.mfa.gov.ua), телефон цілодобової „гарячої лінії” МЗС (+380-44-238-16-57), а також телефони „гарячої лінії” відповідних туроператорів.

Станом на 11 січня до дипломатичних установ України у країнах, в яких відбулося різке погіршення погодних умов, звернень громадян України не зафіксовано.

МЗС і закордонні дипломатичні установи готові до оперативного опрацювання звернень усіх українських громадян, які, перебуваючи за кордоном, стали заручниками форс-мажорних обставин.