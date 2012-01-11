Вовк вигнав із зали суду трьох нардепів

Із зали судового засідання Печерського районного суду Києва, де триває слухання справи колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, за порушення порядку видалено журналістів і народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу винесла колегія суддів, що розглядає вказану справу на чолі з головуючим в судовому процесі суддею Сергієм ВОВКОМ.

Суд двічі зробив зауваження народним депутатам Юрію ГРИМЧАКУ, Олесю ДОНІЮ та Володимиру АР’ЄВУ за те, що вони голосно розмовляли, коментуючи перебіг судового процесу, а на третій раз вирішив видалити всіх присутніх, які не є учасниками процесу, оголосивши для цього 5-хвилинну технічну перерву.

Зокрема, після відповідей, чому свідок колишній співробітник департаменту оперативної служби Олексій КОСТЕНКО дуже добре знає водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА, натомість нічого не знає про двох інших своїх колег, свідок зазначив, що інформацію про Л.ПРИСТУПЛЮКА він конспектував. Ці слова викликали гучний сміх у залі, внаслідок чого суд видалив всіх присутніх.

Наразі судове засідання відбувається в закритому режимі.