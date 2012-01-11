Луценко - про резонансне ДТП: міліцію використовують в якості брудної ганчірки

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що хтось намагається відбілити посадовців, які можуть стояти за резонансною ДТП на Хмельниччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявляє у письмовому коментарі, переданому через адвокатів журналістам.

«Щодо ДТП, то враження більш сумні. Боюсь, що очевидним є використання міліції в якості брудної шмати, якою влада хоче витерти плями крові жертв з високопосадових чинів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зазначивши, що починаючи з 2005 року і до цих пір «такою ганебною роботою МВС не займалося, цей гріх брали на душу суди і прокуратура. На жаль, ця зараза прийшла і в МВС».

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2011 року у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир ВАЗа загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля Toyota з місця події зник.

1 січня 2012 року у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на Новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що на Toyota Land Cruiser був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській облдержадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній із комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомило УМВС.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

5 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення міністру внутрішніх справ Віталію ЗАХАРЧЕНКУ вжити вичерпних заходів щодо об’єктивного розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ДТП на Хмельниччині.

Того ж дня в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України повідомили, що кримінальну справу за фактом дорожнього-транспортної пригоди на Хмельниччині, яку ЗМІ пов’язували з губернатором Тернопільської області В.ХОПТЯНОМ, передано до Головного слідчого управління МВС України.