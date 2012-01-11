Міллер: Україна завищує вартість своєї ГТС

Голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявляє, що оцінка Україною вартості своєї газотранспортної системи (ГТС) є завищеною, і ніяких передумов для зростання її ціни немає.

Про це він заявив у середу на зустрічі з президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, передає РІА “Новости”.

"Оцінка і вартість газотранспортної системи, на думку всіх експертів - і наших, і зарубіжних, є завищеною, а найголовніше, що на сьогодні немає жодних видимих чинників для того, щоб вартість ГТС України зростала надалі", - сказав О.МІЛЛЕР.

Крім того, президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ висловив сподівання, що проект газопроводу "Південний потік" з отриманням від Туреччини остаточного дозволу одержить "нове дихання", і наголосив на необхідності враховувати цей чинник у газових переговорах з Україною.

"Усі ці чинники потрібно враховувати при ухваленні великих рішень, у тому числі і з Україною. Наші партнери повинні розуміти, що існують найрізноманітніші можливості для того, щоб "Газпром" поставляв газ до Європи. Це, звичайно, питання економічні, але те, що ви називаєте визначенням вартості газотранспортної системи, якихось інших активів, проте, життя розвивається, і ці чинники повинні бути взяті до уваги", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2011 року голова "Газпрому" повідомив, що Україна оцінила свою ГТС у 20 мільярдів доларів і запросила знижку на газ у 9 мільярдів доларів щорічно у разі створення газотранспортного консорціуму.

При цьому екс-прем`єр-міністр, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО 10 січня 2012 року в листі до Верховної Ради України у зв`язку з розглядом законопроекту про можливість здачі в оренду української ГТС заявила, що оцінка вартості газотранспортної системи в 20 млрд. дол. – сильно занижена.

“Щиро посміялась, коли почула, що нашу ГТС оцінили у 20 млрд. доларів. Або українську владу партнери України сприймають як цілком неповноцінну, або за лаштунками процесу іде глобальний дерибан у вашому дусі. Для прикладу: побудова газопроводу «Набукко» (планує транспортувати 26 млрд. кубометрів на рік) за попередніми оцінками обійдеться в 14 млрд. євро. А побудова першої гілки «Північного потоку» потужністю 27,5 млрд. кубометрів по факту обійшлася в понад 10 млрд. євро. Вам, Вікторе Федоровичу, для довідки: українська ГТС пропускає 180 млрд. кубометрів газу - в рази більше, ніж наведені приклади! - і має унікальні в світовому вимірі газові сховища. За найскромнішими оцінками в сьогоднішніх цінових координатах наша ГТС коштує більше 200 млрд. євро. Хочу запитати у Віктора Федоровича, хто і якими саме «борзими щенками» візьме різницю між 200 і 20 млрд. євро за здійснення афери із здачі нашої ГТС”, – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, Україна вже майже півтора року добивається зниження ціни на російський газ, називаючи діючі контракти кабальними. Київ і Москва останнім часом активізували переговори, наступний раунд призначено на середину січня.

Росія в обмін на перегляд ціни добивається доступу до управління українською ГТС. Київ і Москва не виключають, що в результаті переговорів може бути створено консорціум з управління українською ГТС, проте формат такого консорціуму поки що не визначений.

Парламент України 10 січня 2012 року ухвалив рішення відкласти розгляд законопроекту про реформування нафтогазового комплексу, що передбачає передачу газотранспортної системи країни в оренду, до завершення газових переговорів з РФ.