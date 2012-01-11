Суд вирішив, що ціна землі у Межигір'ї - інформація конфіденційна

Суд відмовив у задоволенні позову "Української правди" щодо оприлюднення ціни за "Межигір`я"

Суд відмовив у задоволенні позову Інтернет-видання "Українська правда" до Вишгородської райадміністрації Київської області щодо оприлюднення ціни, яку заплатив державі Президент Віктор ЯНУКОВИЧ за земельну ділянку в "Межигір`ї".

Про це повідомляє Українська правда.

Відповідне рішення ухвалив суддя Київського окружного адміністративного суду Віталій ЩАВІНСЬКИЙ.

"Суд вважає, що Вишгородською районною адміністрацією правомірно відмовлено позивачу у наданні інформації. Суд постановив: у задоволенні позову відмовити", - ідеться в рішенні суду.

Суд прирівняв до "конфіденційної" інформацію про ціну земельної ділянки, яку В.ЯНУКОВИЧ придбав у держави на території "Межигір`я".

"Судом встановлено, що позивач ("Українська правда") не отримувала згоду у ЯНУКОВИЧА на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про нього", - ідеться в рішенні суду.

"Судом не може ставитися під сумнів юридичне право позивача на доступ до публічної інформації. В той же час це право позивача не може реалізовуватися шляхом порушення конституційного права третьої особи на недопустимість збирання та поширення конфіденційної інформації щодо неї", - також сказано в рішенні суду.

"Можливість отримання інформації про особу, в тому числі і публічну, без її згоди обумовлюється не свавіллям інших осіб чи органів державної влади, а може бути реалізована у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини", - зазначається в рішенні суду.

Як відомо, «Українська правда» позивалася до Вишгородської райадміністрації після відмови тієї надати договір купівлі-продажу В.ЯНУКОВИЧЕМ земельної ділянки в "Межигір`ї".

"Українська правда" неодноразово зверталася до Вишгородської РДА із запитом на підставі закону "Про доступ до публічної інформації" повідомити, за якою ціною В.ЯНУКОВИЧ викупив у держави протягом 2010 року земельну ділянку площею 1,76 га всередині "Межигір`я".

Саме ця ділянка належить безпосередньо В.ЯНУКОВИЧУ. Решта 135 гектарів "Межигір`я" знаходиться в оренді у інших структур - фірми "Танталіт" і благодійного фонду "Відродження України".

У зв`язку з відмовою суду першої інстанції в задоволенні позову "Українська правда" подала апеляцію на дане рішення.

Юридичну допомогу "Українській правді" в цьому процесі надає Інститут медіа-права.