З Шевченком до трибуни вийшла вся фракція
11:28, 13 січня 2012Політика
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Розглядається питання про відкликання
Члени фракції "БЮТ-Батьківщина" підійшли до трибуни Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, зараз у парламенті розглядається питання відкликання представники цієї фракції Андрія ШЕВЧЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.
Перед цим перший заступник голови даного комітету Олена БОНДАРЕНКО (фракція Партії регіонів) звинуватила А.ШЕВЧЕНКА у порушенні законодавства та у «зловживанні службовим становищем».
Коли А.ШЕВЧЕНКО йшов до трибуни для виступу, разом із ним пішла вся фракція "БЮТ-Батьківщина".
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