З Шевченком до трибуни вийшла вся фракція

Члени фракції "БЮТ-Батьківщина" підійшли до трибуни Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз у парламенті розглядається питання відкликання представники цієї фракції Андрія ШЕВЧЕНКА з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації.

Перед цим перший заступник голови даного комітету Олена БОНДАРЕНКО (фракція Партії регіонів) звинуватила А.ШЕВЧЕНКА у порушенні законодавства та у «зловживанні службовим становищем».

Коли А.ШЕВЧЕНКО йшов до трибуни для виступу, разом із ним пішла вся фракція "БЮТ-Батьківщина".