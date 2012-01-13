Дев’яту сесію ВР закрили під вигуки: «Юлі - волю!»

Дев’яту сесію Верховної Ради України VI скликання закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як прозвучав Гімн України, народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» підняли плакат із зображенням Юлії ТИМОШЕНКО за гратами і тримали на витягнутих руках. При цьому вони скандували: «Юлі - волю!».

Голова парламенту Володимир ЛИТВИН нагадав, що наступна – десята сесія ВР VI скликання - розпочнеться 7 лютого 2012 року.