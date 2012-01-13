Посольство США в Україні переїздить

Посольство США в Україні наприкінці січня цього року переїде у нове приміщення на вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час екскурсії для журналістів у новому приміщенні посольства Тимчасовий повірений у справах США в Україні Ерік ШУЛЬЦ.

«Зараз посольство розташовано в шести корпусах, розкиданих по всьому місту, а через тиждень всі співробітники нарешті будуть під одним дахом», - сказав Е.ШУЛЬЦ

«Ми пишаємося цієї будівлею не тому, що вона така гарна зовні, вона є символом стратегічного партнерства між США та Україною», - сказав Е.ШУЛЬЦ, додавши, що зараз у посольстві США в Україні працює понад 800 співробітників.

За його словами, на будівництво нового приміщення посольства було витрачено 209 млн. дол. Він наголосив, що при будівництві було використано багато українських матеріалів, а також були задіяні 500 українських робітників.

Е.ШУЛЬЦ також зазначив, що приміщення посольства прикрашено витворами місцевих та американських митців. Також у приміщенні є галерея відомих американських музикантів, науковців, художників, інженерів, дипломатів, акторів, які мають певний стосунок до України. Зокрема, Ігор Сікорський, Александер ВЕРШБОУ, Міла ЙОВОВИЧ, Дастін ХОФФМАН.

За словами Е.ШУЛЬЦА, при будівництві нового приміщення посольства були використані сучасні технології. «Я думаю, що це одна з найсучасніших офісних будівель в Києві. Вона є безпечною і функціональною», - сказав Е.ШУЛЬЦ.

Він також наголосив, що будівля, площа якої 4,5 га, є доступною для людей з обмеженими можливостями.

Крім того, Е.ШУЛЬЦ повідомив, що будівля консульського відділу посольства США в Україні залишається за посольством і є плани перетворити її на культурний центр. Приміщення, де зараз знаходиться головний корпус посольства, буде передана до МЗС, а приміщення, які посольство винаймало в Артем-бізнес центрі, будуть повернуті власнику.

Під час будівництва враховувався такий чинник, як мінімальний вплив на довкілля.

Контракт на будівництво нового посольства було надано Держдепартаментом США компанії Бі Ел Гарберт 30 вересня 2008 року. Остаточний наказ розпочати будівництво був виданий у жовтні 2009 року. Для виконання контракту була застосована методологія «проектування-будівництво», яке дозволяє здійснювати певні будівельні роботи на початкових етапах проектування.