У Верховному Суді вітають появу проекту нового КПК

Судді Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України позитивно оцінюють факт внесення Віктором Януковичем проекту нового Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомив заступник Голови Верховного Суду України − секретар Судової палати у кримінальних справах Анатолій Редька, якого з посиланням на прес-службу ВС цитує "Закон і Бізнес". За словами пана Редьки, така позиція суддів зумовлена тим, що чинний КПК застарів, окремі його положення вже не відповідають потребам суспільства та європейським стандартам.