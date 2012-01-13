У Верховному Суді вітають появу проекту нового КПК
16:21, 13 січня 2012Політика
1994 0
Чинний кодекс, кажуть, застарів
Судді Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України позитивно оцінюють факт внесення Віктором Януковичем проекту нового Кримінального процесуального кодексу України.
Про це повідомив заступник Голови Верховного Суду України − секретар Судової палати у кримінальних справах Анатолій Редька, якого з посиланням на прес-службу ВС цитує "Закон і Бізнес".За словами пана Редьки, така позиція суддів зумовлена тим, що чинний КПК застарів, окремі його положення вже не відповідають потребам суспільства та європейським стандартам.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter