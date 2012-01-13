Україна веде переговори з Туреччиною про поставки газу за новим маршрутом

Україна розпочала переговори з Туреччиною про поставки газу за новим маршрутом.

Про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні у Києві на прес-конференції для іноземних ЗМІ, передає ІТАР-ТАСС.

«Ми вступили у переговори з турецькими партнерами про поставки газу за новим маршрутом. І я сподіваюся, що наприкінці січня ми вже надамо конкретні пропозиції і вийдемо на конкретні переговори», - сказав міністр, не уточнивши деталі нового українсько-турецького проекту.

Також Ю.БОЙКО зазначив, що Україна й надалі «відстоюватиме створення тристороннього газотранспортного консорціуму за участі європейських споживачів, і не розглядає процес прямого продажу своєї газотранспортної системи».

Нагадаємо, Україна вже майже півтора року добивається зниження ціни на російський газ, називаючи діючі контракти кабальними. Київ і Москва останнім часом активізували переговори, наступний раунд призначено на 17 січня.

Росія в обмін на перегляд ціни добивається доступу до управління українською ГТС. Київ і Москва не виключають, що у результаті переговорів може бути створено консорціум з управління української ГТС, проте формат такого консорціуму поки не визначено.