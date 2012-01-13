Януковича просять узяти під особистий контроль питання заводу “Індар”

Президент України повинен узяти під особистий контроль питання інсулінового заводу “Індар”. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Валерій КОНОВАЛЮК, коментуючи УНІАН останні події на підприємстві.

“Я солідарний з Українським діабетичним союзом, що це питання має взяти під свій особистий контроль Президент. Тому що я бачу певний саботаж зі сторони Міністерства охорони здоров'я та інших відповідальних за це структур. Судовий процес із повернення заводу державі з одного боку намагаються затягнути, а з іншого боку йде тиск, у тому числі й на суддів”, - переконаний депутат.

При цьому В.КОНОВАЛЮК упевнений, що слідча комісія, створена для вирішення цього питання, зробить усе можливе, щоб не дати зловмисникам привласнити стратегічно важливе для України підприємство й налагодити стабільну роботу для забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет.

За словами В.КОНОВАЛЮКА, 6 лютого буде проведено розширене засідання Тимчасової слідчої комісії ВР із питань розслідування ситуації, що склалася на "Індарі", «за участю представників ГПУ, СБУ, МВС, ФДМУ, Виконавчої служби, екс-міністрів охорони здоров'я, які ухвалювали незаконні рішення й вносили зміни до статуту цього підприємства, й картина стане зрозумілою. Також ми запросимо журналістів, оскільки громадськість повинна бачити, хто стоїть за цією виставою з привласнення державної власності й хто конкретно повинен понести покарання”.

Для прискорення процесу повернення акцій заводу В.КОНОВАЛЮК на засіданні ТСК запропонував підготувати проект закону про повернення в держвласність заводу “Індар”.

“Думаю, що це буде проект закону, який підтримають представники всіх фракцій у парламенті, щоб поставити крапку в цій історії. Можливо, що це відбудеться вже в лютому місяці”, - висловив надію парламентарій.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, виготовлюваних в Україні.

У 2000 році держава внесла свої 70,7% акцій ”Індару” до статутного фонду ДАК ”Укрмедпром”.

У 2007 році розпорядженням уряду Віктора ЯНУКОВИЧА «Індар» було внесено до списку підприємств, що не підлягають приватизації.

Незважаючи на це, в 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржено в суді, й три роки тривав судовий розгляд. У лютому 2010 року Носівський районний суд Чернігівської області виніс рішення, яке легалізувало відчуження акцій заводу “Індар” у “Укрмедпром” для їх подальшої реалізації. Суддя, який виніс це рішення був згодом звільнений Віктором ЯНУКОВИЧЕМ за порушення присяги суддів.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдінгз Лімітед". Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у вказаної компанії і мають бути повернуті державі, повідомили в ГПУ.

Зараз це рішення суду перебуває на апеляційному розгляді в Апеляційному господарському суді Києва.

У жовтні 2011 року депутати створили Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування ситуації, що склалася на підприємстві "Індар" і його повернення в державну власність.