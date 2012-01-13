Янукович каже, що в деяких питаннях не згоден із держбюджетом-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Державний бюджет на 2012 рік має бути бюджетом розвитку і потребує перегляду. Про це він заявив на зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомляє прес-служба Президента України.

Глава держави висловився за доцільність перегляду чинного бюджету, вочевидь, вже навесні. «Ми домовились, що за результатами, скоріш за все, першого кварталу переглянемо той бюджет, який є», - сказав він і додав: «…Є деякі питання, по яких я не згоден із цим бюджетом».

Водночас Президент наголосив, що Держбюджет, безумовно, є обов’язковим до виконання документом. «Вам треба дивитися на цей бюджет як на такий, який треба виконувати. І всі питання, які виникатимуть, вирішувати за рахунок цього бюджету», - сказав він, звертаючись до майбутніх місцевих керівників.

Глава держави особливо наголосив, що представники як центральної, так і місцевої влади мають докладати всіх зусиль для розбудови в регіонах у 2012 році об’єктів соціальної інфраструктури. «Вам треба добудувати соціальні об’єкти - лікарні, школи, дитячі садочки, подекуди відремонтувати об’єкти житлово-комунального господарства», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що триматиме на особистому контролі виконання цього доручення.