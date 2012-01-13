Регіонали вважають, що Аваков ідеї «профукав»

Харківська обласна організація Партії регіонів оприлюднила заяву у зв’язку з подіями, які розгорнулися довкола екс-губернатора Арсена АВАКОВА, та у відповідь на коментарі опозиції з приводу порушення кримінальної справи стосовно колишніх високопосадовців Харківської облдержадміністрації.

«Події, що розгортаються навколо порушення кримінальної справи стосовно колишнього керівництва ХОДА, - йдеться у заяві, переданій УНІАН, - змушують зробити деякі висновки щодо «боєздатності» опозиційних сил області».

«Викликає подив та занепокоєння, - пишуть автор и заяви, - повна правова безграмотність так званих політологів, керівників місцевих бютівских осередків, навіть спічрайтерів обласних білосердечників, що вдаються до коментарів, від яких тхне небажанням знати норми українського законодавства та керуватися ними у реальному, а не фантастичному житті. Ще зрозумілі юридично безглузді коментарі з вуст аваківської прес-секретарки Наталі СТАТИВКО, яка, безперечно, ще довго знаходитиметься під враженнями від дій та вчинків київского десанту.

Насправді життя обласного осередку БЮТу на Харківщині ніколи не вирувало. Чи то в силу інфантильності або малочисельності, але й за помаранчевих часів ця політична сила на мапі області виглядала маленькою білосердечною плямкою. Однак такої хаотичності та розгубленості, яку сьогодні демонструє харківська опозиція, в її історії мешканці області ще не бачили.

Безумовно, що головної проблемою є відсутніть у Харкові більше чотирьох місяців її керівника. Від цього, здається, і потерпають ті, хто має, отримуючи гроші, їх професійно відробляти. А ресурсів, як і АВАКОВА (що є поняттями тотожними), немає. Тому й народжуються ньюсмейкерами то дудки,то єфремови, а інколи - бютівські нардепи, що «пробігають» поруч».

«До речі, - йдеться у заяві, - щось «призабулася» чи то «загубилася» у свідомості білосердечних ще одна аваківська афера із 700 га землі, до якої він втягнув десятки своїх однопартійців. Де ж тоді був сам керівник обласної опозиції, чому не захистив своїх однодумців? Можливо, тому, що це його особисто не надто чіпало. А от сьогодні, коли розслідуються факти, вивчаються документи, що напряму є загрозою для нього опинитися за гратами, «оптимістичний» АВАКОВ із-за кордону «подав» свій голос у вигляді «січневих тез» борця за ідеї. От тільки чиї? Це ті ідеї, які він «профукав», коли його однопартійці відстоювали годинами на площах, мерзли в наметах у підтримку своєї лідерки? Здаються дуже вибірковими аваківські зусилля по «боротьбі із цією мерзотою».

«Партія Регіонів на Харківщині, - говориться у заяві, - теж переживала важкі часи 2005-2006 років, коли від помаранчевих струсів, що базувалися на бажанні всіх посадити та піддати екзекуції люстрації, постраждало чимало професіоналів своєї справи. Проте ми, як монолітна політична сила, своїх одпартійців та однодумців ніколи не залишали наодинці з бідою.

Хотілося побажати і політичним опонентам остаточно не втратити гідність у важкі для себе часи. А керівникові обласного БЮТу вдатися до пошуку аргументованих відповідей, які йому скоро знадобляться, а не дезінформувати, в першу чергу, своїх одпартійців. Порожні звуки, як відомо, не досягають мети. Навіть якщо вони лунають від втомленого відпочинком маленького політика».

Як повідомляв УНІАН, за результатами перевірки, проведеної прокуратурою Харківської області за письмовим зверненням обласної державної адміністрації, порушено кримінальну справу за статтею 364 частина 2 (зловживання службовим становищем) та 366 частина 2 КК України (службове підроблення) стосовно посадових осіб Харківської облдержадміністрації та Головного управління Держкомзему України в Харківській області. Загальний збиток від незаконної передачі у власній цих земельних ділянок становить понад 5.5 млн. грн. Досудове слідство у справі провадиться прокуратурою Харківської області.

У своїх коментарях представники Харківської обласної організації партії «Батьківщина» заявили, що кримінальну справу стосовно А.АВАКОВА сфабриковано, а її порушення прокуратурою області є «політично умотивованим».